Abramovitch viré, Chelsea sauvé par l'Angleterre !

Les supporters de Chelsea sont sous le choc depuis un peu plus d'une semaine, et l'annonce samedi de la mise à l'écart de Roman Abramovitch a été un coup de plus. Mais cette sanction permet au club londonien de se sauver à court terme.

Tandis que la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine continue, les dirigeants politiques anglais ont décidé qu’il ne fallait plus rien laisser passer et c’est ainsi que vendredi il a été décidé de geler les avoirs de Roman Abramovitch en Angleterre, et donc de l’empêcher de tirer le moindre euro d’une vente annoncée de Chelsea. Après ce premier coup à l’estomac, le milliardaire russe proche de Vladimir Poutine en a pris un deuxième au foie samedi au moment où la Premier League a officiellement annoncé qu’il n’était désormais plus le patron de Chelsea, et que les Blues continueraient jusqu’à la fin de la saison, mais sans leur désormais ancien propriétaire russe. Sur le plan pratique, il restait tout de même un obstacle majeur, c’est que les banques qui travaillent avec les champions d’Europe en titre ont décidé de bloquer les comptes en attendant de connaître la suite des événements du côté de Stamford Bridge. Mais ce dimanche, un coin de ciel bleu apparaît au-dessus de Chelsea.

Chelsea ne viendra pas à Lille à la nage pour jouer en Ligue des champions

Le Sun affirme en effet qu’à quelques heures du match Chelsea-Newcastle le gouvernement de Boris Johnson a décidé de ne pas laisser le club glisser vers une faillite retentissante. Une fois le départ de Roman Abramovitch officialisé, le Secrétaire d'État au Numérique, à la Culture, aux Médias et au Sport a en effet négocié avec les responsables des Blues pour permettre à Thomas Tuchel de ne pas avoir à venir à la nage mercredi prochain en France pour jouer en Ligue des champions contre Lille. Car la menace était grande de voir Chelsea ne plus avoir le moindre euro en caisse et devoir tout bazarder. Mais ce scénario catastrophe est à oublier, puisque le gouvernement a validé l’ouverture d’une ligne de crédit de 130 millions d’euros afin que l’actuel troisième de Premier League finisse la saison. Une somme qui peut paraître énorme, mais qui est à relativiser lorsque l’on sait que les salaires et les dépenses courantes de Chelsea atteignent 33,6 millions d’euros par mois. Plus pratique, Chelsea a été autorisé à toucher les droits TV de championnat anglais et de la Ligue des champions, ainsi que les gains qui lui sont dus compte tenu de ses résultats sportifs. Le tabloïd précise également que les frais de voyage de Thomas Tuchel et de ses joueurs étaient bloqués à 24.000 euros par match, mais que si le vainqueur de la Ligue des champions élimine le LOSC, cette limite devrait augmenter. Le but de tout cela est de permettre à Chelsea de finir la saison 2021-2022 et de préparer l’avenir sans Roman Abramovitch.