10 points de pénalité pour Everton ‍!

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Everton écope de la plus grosse sanction de l’histoire de la Premier League ! Ce vendredi, les Toffees ont reçu une pénalité de 10 points au classement. En cause, le non-respect des règles du fair-play financier. Selon une commission indépendante du championnat anglais, Everton a enregistré des pertes trop importantes pendant la saison 2021-2022. Résultat, l’équipe classée 14e se retrouve avant-dernière avec quatre petites unités. Le voisin et rival de Liverpool, « choqué et déçu », a réagi dans un communiqué et estime la sanction disproportionnée. Everton va donc faire appel.