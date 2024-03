10 coachs au chômage, l’incroyable malédiction de Chelsea ‍!

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

En difficulté avec la Lazio Rome, Maurizio Sarri a officiellement présenté sa démission mercredi. L’Italien va s’ajouter à la liste des entraîneurs disponibles cet été. Un groupe où l’on retrouvera d’autres grands noms comme José Mourinho, Thomas Tuchel ou encore Antonio Conte, tous passés par Chelsea ces dernières années.

Ça bouge chez les entraîneurs. Avant d’attaquer le sprint final de la saison, plusieurs clubs ont pris la décision de changer de coach dans l’immédiat ou au terme de l’exercice. Du côté du Celta Vigo par exemple, Rafael Benitez vient de prendre la porte après la gifle infligée par le Real Madrid (4-0) dimanche dernier. Plutôt que d’attendre de subir le même sort, Maurizio Sarri, lui, a préféré jeter l’éponge. L’Italien a officiellement présenté sa démission à la Lazio Rome mercredi.

🇵🇹 Villas-Boas

🇮🇹 Di Matteo

🇪🇸 Benitez

🇵🇹 Mourinho

🇳🇱 Hiddink

🇮🇹 Conte

🇮🇹 Sarri

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Lampard

🇩🇪 Tuchel

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Potter



The last 10 Chelsea managers are set to be out of work 😱🔵 pic.twitter.com/kYKJx7jVqZ — Mail Sport (@MailSport) March 13, 2024

Quant au Bayern Munich, la séparation avec Thomas Tuchel est programmée pour cet été. Tous ces techniciens seront donc sur le marché au terme de l'exercice. Et ce n’est pas leur seul point commun. En effet, tous ces entraîneurs ont la particularité d’être passés par Chelsea. Rien d’exceptionnel jusque là. Sauf qu’à y regarder de plus près, les dix derniers managers des Blues se retrouveront au chômage cet été ! Cette liste inclue également André Villas-Boas, Roberto Di Matteo, José Mourinho, Guus Hiddink, Antonio Conte, Franck Lampard et Graham Potter, tous éloignés des terrains actuellement.

Chelsea, club maudit ?

Bien sûr, un ou plusieurs d’entre eux peuvent retrouver un banc à tout moment dans les semaines ou mois à venir. Mais leur situation commune représente un drôle de hasard, voire une incroyable malédiction pour les coachs passés par Chelsea ces dernières années ! On sait que le club londonien n’est pas l’endroit le plus stable pour un manager, et ce malgré le départ de l’ancien propriétaire Roman Abramovitch. Mais apparemment, il n’est pas toujours simple de relancer sa carrière après un échec chez les Blues.