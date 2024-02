Tuchel sur la sellette, le Bayern active la piste Zidane

Dans : Bundesliga.

Par Corentin Facy

Sans club depuis deux ans, Zinedine Zidane pourrait reprendre du service et sa possible destination va en surprendre plus d’un car le Bayern Munich aimerait s’attacher les services du champion du monde 1998.

Depuis qu’il est entraîneur, Zinedine Zidane n’a jamais caché qu’il n’était pas prêt à aller n’importe où. L’ancien entraîneur du Real Madrid a pour l’instant fermé la porte à certains championnats, comme la Premier League ou encore la Bundesliga. Mais cela fait maintenant deux ans que le champion du monde 1998 est sans club, ce qui va peut-être l’obliger à être moins exigeant. Il y a quelques jours, Zinedine Zidane a refusé une offre de l’Algérie, qui cherche activement un successeur à Djamel Belmadi après le fiasco total de la CAN 2024. Dans les semaines à venir, Zinedine Zidane pourrait recevoir une nouvelle offre mais cette fois de la part d’un cador européen.

En effet, le Corriere dello Sport affirme que l’ancien joueur du Real Madrid et de la Juventus Turin est dans le viseur du Bayern Munich, battu dimanche soir par Bochum sur le score de 3-2 et qui pourrait limoger Thomas Tuchel avant la fin de la saison. Officiellement, le technicien allemand n’est pas menacé mais de nouveaux résultats négatifs dans les semaines à venir pourraient être terribles pour l’ancien entraîneur du PSG, lequel pourrait être viré par le champion d’Allemagne en titre. Si cela devait arriver d’ici la fin de la saison, le club bavarois adorerait s’attacher les services de Zinedine Zidane.

Zidane option n°1 du Bayern Munich ?

Même si le technicien français n’a jamais fait de la Bundesliga un championnat prioritaire, le standing d’un club tel que le Bayern Munich ne peut le laisser insensible et l’ancien coach du Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions à trois reprises, pourrait se laisser tenter. La question est maintenant de savoir si le Bayern attendra la fin de la saison pour agir ou si Thomas Tuchel pourrait être débarqué avant alors que pour rappel, le club munichois est en ballotage défavorable en 8es de finale de la Ligue des Champions après sa défaite 1-0 sur la pelouse de la Lazio Rome au match aller. En championnat, l’équipe allemande est deuxième du championnat derrière la sensation du Bayer Leverkusen, entraîné par Xabi Alonso.