Opération du coeur pour Coman, le Bayern fait peur

Dans : Bundesliga.

Par Guillaume Conte

C’est à la surprise générale que le Bayern Munich a annoncé que Kinglsey Coman avait eu une opération du coeur ce jeudi.

L’annonce a été faite par Julian Nagelsmann, qui a ainsi pu expliquer l’absence du Français pour le match du week-end à venir. Très vite, l’entraineur allemand a compris qu’il avait suscité de l’étonnement et de l’inquiétude en révélant cette opération chirurgicale, et a tenu à dédramatiser. Il ne s’agissait pas d’un geste opératoire vital, et tout s’est bien déroulé pour l’ailier tricolore.

« Il a eu une opération chirurgicale hier (jeudi). Il avait un léger problème cardiaque, une légère altération du rythme. Il manquait parfois d'air pendant une courte période. Nous avons donc décidé de le surveiller sur le long terme. Et c’est pourquoi nous avons appliqué cette procédure », a livré le nouvel entraineur du Bayern Munich. L’absence de Coman ne sera pas très longue, puisque le Français sera sur pied dans une dizaine de jours, et apte à reprendre l’entrainement. Son retour est prévu pour le match face au Dynamo Kiev fin septembre, et il pourrait très bien participer à la phase finale de la Ligue des Champions, face à la Belgique, début octobre. « Tout s’est bien passé, et il n’a qu’une petite douleur résiduelle. Une fois que ce sera passé, il pourra rapidement reprendre le chemin de l’entrainement et il sera apte dans une dizaine de jours », a confié Julian Nagelsmann, qui espère que cette petite alerte cardiaque sera donc à oublier pour Kingsley Coman.