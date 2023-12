Officiel ‍: Le Bayern annonce une recrue pour l’été prochain

Dans : Bundesliga.

Par Corentin Facy

En plein mois de décembre, le Bayern Munich casse les codes et officialise une recrue… pour l’été prochain.

Sur son site officiel, le club bavarois a annoncé le transfert de Bryan Zaragoza (22 ans) en provenance du FC Grenade à compter de juin prochain. L’ailier espagnol a signé un pré-contrat jusqu’en juin 2029. « Bryan Zaragoza est un ailier fort, très rapide et extrêmement agile qui peut être utilisé des deux côtés. Il est imprévisible, dangereux et très bon en face-à-face. Il a déjà fait ses débuts avec l'équipe nationale espagnole cette année et a beaucoup de potentiel. Bryan est l'un des meilleurs joueurs d'Espagne et est sur notre radar depuis longtemps. Il élargira nos options offensives. Nous lui souhaitons plein succès avec le Granada FC pour le reste de la saison et nous attendons avec impatience qu'il nous rejoigne cet été » a commenté Christoph Freund, directeur sportif du FC Bayern Munich, sur le site officiel du club bavarois.