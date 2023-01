Neymar n'est pas unique, le Bayern a aussi son dépressif

Dans : Bundesliga.

Par Corentin Facy

A l’instar de Neymar ou encore de Marquinhos, affectés par l’échec du Brésil au Mondial, le Bayern Munich est confronté à un cas similaire.

Alors que le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich se retrouveront mi-février pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions, les deux clubs vont devoir gérer un calendrier infernal dans les semaines à venir. Les coachs seront donc très vigilants à l’aspect physique de leurs troupes. Mais pour Christophe Galtier et Julian Nagelsmann, il sera également crucial de gérer l’aspect mental d’une telle rencontre. Du côté parisien, certains joueurs ont déjà montré des signes de faiblesse dans ce domaine, par le passé ou actuellement, à savoir Neymar ou encore Marquinhos. Mais le PSG n’est pas un cas unique car du côté bavarois, certains joueurs sont également dans le dur psychologiquement. C’est par exemple le cas de Joshua Kimmich, lequel ne s’est toujours pas remis de l’élimination de l’Allemagne dès la phase de groupes de la Coupe du monde.

Kimmich au fond du trou depuis le Mondial

« Pour moi, personnellement, c'est le pire jour de ma carrière. Je crains même de tomber dans un trou. Ça fait réfléchir. Tous ces échecs sont liés à ma personne. Nous avons foiré en 2018, puis nous avons explosé à l'Euro 2021 » avait lancé le milieu défensif du Bayern Munich après la victoire contre le Costa Rica à la Coupe du monde, qui n’avait pas suffi pour permettre au club bavarois de se qualifier en huitièmes de finale. Depuis, il semblerait que Kimmich ne s’en soit toujours pas remis. Vendredi lors du choc entre le Bayern et Leipzig, l’international allemand a été dans tous les mauvais coups. « Si je ne commets pas cette relance catastrophique, je suis convaincu que nous nous serions imposés. J’en prends l’entière responsabilité » a-t-il d’ailleurs évoqué après le match nul concédé en partie à cause de l’une de ses erreurs de relance. Au Bayern, on espère que Kimmich se sera remis la tête à l’endroit le 14 février pour le choc face au PSG. Car face à l’armada offensive parisienne composée de Neymar, Messi et Mbappé, cela pourrait avoir de graves conséquences.