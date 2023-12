All ‍: Bayern Munich-Berlin reporté pour une raison simple

Dans : Bundesliga.

Par Claude Dautel

Les autorités allemandes sont plus prudentes et rapides que celles en France puisque dès ce samedi matin, il a été décidé de reporter le match entre le Bayern Munich et l'Union Berlin dont le coup d'envoi devait être donné à 15h30. Les chutes de neige en Bavière ont rendu le terrain et surtout les accès à l'Allianz Arena dangereux. Le club allemand précise qu'il pouvait rendre la pelouse praticable, mais que faire venir les supporters était dangereux dans ces conditions. Il était donc hors de question de faire prendre des risques à ces derniers, lesquels ont été informés bien avant la rencontre.