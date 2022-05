Lewandowski ne bougera pas, le Bayern se moque du Barça

Dans : Bundesliga.

Par Eric Bethsy

Déterminé à rejoindre le FC Barcelone, Robert Lewandowski a refusé de prolonger au Bayern Munich alors que son contrat expire l’année prochaine. Mais pour le moment, ses dirigeants ferment la porte à un transfert et semblent même se moquer de la situation des Blaugrana.

Les envies d’ailleurs de Robert Lewandowski sont confirmées. Malgré l’offre de ses supérieurs, le Polonais a refusé de prolonger son bail au Bayern Munich. L’attaquant sous contrat jusqu’en 2023 espère mettre la pression et obtenir un bon de sortie pour le mercato estival. Et plus précisément pour le FC Barcelone, la seule destination envisagée à l’heure actuelle. Le buteur du champion d'Allemagne s’est en effet entretenu avec l’entraîneur Xavi et semble déterminé à se lancer dans le projet des Blaugrana.

Aucun prix fixé pour Lewandowski

Encore faudrait-il que le Bayern Munich lui ouvre la porte, ce qui n’est absolument pas le cas pour le moment. A chaque sortie médiatique, la direction bavaroise en profite pour rappeler ses devoirs à Robert Lewandowski, à l’image d’Olivier Kahn dans son entretien accordé au média Welt am Sonntag. « A combien nous le vendons ? On ne se pose pas la question, a répondu le président du Bayern Munich. Robert a un contrat jusqu'en 2023 et il le respectera. » Puis l’ancien gardien est revenu sur l’offre de prolongation refusée par son attaquant.

Un ami de Robert Lewandowski a dit @KoltonRoman : "Humainement parlant, ils (le Bayern) ont perdu Robert. Et c'est irréparable désormais" @iMiaSanMia 🇵🇱 — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) May 21, 2022

« Nous avons présenté une offre concrète à son agent, Pini Zahavi, sinon nous ne l'aurions pas dit, a confirmé Olivier Kahn. Le Bayern Munich ne deviendra jamais un club en développement. Nous sommes une puissance mondiale. Il y a beaucoup de joueurs qui meurent d'envie de jouer pour nous. Un club en développement est contraint de vendre des joueurs de temps en temps, mais ça ne fonctionne pas comme ça chez nous. » Voilà qui ressemble à un tacle adressé au Barça, dont les difficultés financières l’obligent à se séparer de nombreux joueurs cet été.