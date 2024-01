Le légendaire Franz Beckenbauer est mort

Dans : Bundesliga.

Par Claude Dautel

Légende du football, Franz Beckenbauer est mort ce lundi à l'âge de 78 ans a annoncé sa famille dans un communiqué.

« C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons que mon mari et notre père, Franz Beckenbauer, est décédé paisiblement dans son sommeil hier dimanche, entouré de sa famille. Nous vous demandons de pouvoir pleurer en silence et de vous abstenir de poser des questions », ont annoncé les proches de celui qui a été l'un des défenseurs les plus forts de l'histoire du football. On savait que depuis quelques mois, Kaizer Franz était gravement malade, et le hasard a fait qu'il est décédé quelques jours après Mario Zagallo, qui comme lui avait été champion du monde avec l'Allemagne et sélectionneur national. A son palmarès, Franz Beckenbauer compte une Coupe du Monde resté mythique puisque l'Allemagne de l'Ouest avait battu en finale les Pays-Bas de Johan Cruyff. Il avait également gagné comme joueur l'Euro 72. Le défenseur de la Mannschaft a été Ballon d'Or en 1972 et 1976. Comme entraîneur, Franz Beckenbauer a décroché le Mondial 1990, mais il avait également mené l'OM au titre de Champion de France en 1991.