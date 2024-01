Le Bayern va perdre Coman, les Anglais à l’affût

Dans : Bundesliga.

Par Eric Bethsy

Bientôt à un an de la fin de son contrat, Kingsley Coman n’a toujours pas prolongé au Bayern Munich. L’ailier français semble se diriger vers un départ l’été prochain. Lui que l’on annonce déjà vers une expérience en Premier League.

Le Bayern Munich risque de perdre ses cadres les uns après les autres. Après les Français Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, respectivement partis à l’Inter Milan et au Paris Saint-Germain l’été dernier, de nouveaux éléments importants menacent d’aller voir ailleurs. Les rumeurs de départ concernant Joshua Kimmich se multiplient depuis quelques semaines. Tout comme celles au sujet d’Alphonso Davies. Le latéral gauche, sous contrat jusqu’en 2025, refuse de prolonger afin de rejoindre le Real Madrid l’été prochain. Une situation comparable à celle de Kingsley Coman.

Coman a la cote en Angleterre

L’ailier bavarois arrive lui aussi à un an de la fin de son bail. Et comme pour l’international canadien, une prolongation ne semble pas d’actualité. Dans ce contexte, le Bayern Munich ne devrait pas le retenir afin d’éviter son départ libre en 2025. En Espagne, le média Fichajes confirme la tendance et indique que le Français se dirige bien vers la sortie. La source donne même un indice sur sa prochaine destination en évoquant sa cote élevée en Angleterre. Plusieurs formations de Premier League seraient effectivement intéressées par le profil de Kingsley Coman.

🚨🚨 La série de blessures du Bayern se poursuit. Kingsley Coman doit être remplacé pour une grave blessure. 😔



pic.twitter.com/dXLrRK0nLX — Univers Bayern (@UniversBayern) January 27, 2024

Peut-être l’occasion pour lui de compléter son riche palmarès avec un titre dans le championnat anglais, après ceux obtenus en Ligue 1, en Serie A et en Bundesliga. Reste à savoir si l’ailier formé au Paris Saint-Germain s’adapterait à la Premier League. On parle d’une compétition réputée pour son exigence sur le plan physique, alors que l’international tricolore a tendance à enchaîner les blessures. Ce samedi encore à Augsbourg, Kingsley Coman a dû quitter la pelouse sans pouvoir poser le pied gauche au sol. Des images inquiétantes.