Dégoûté par le Mondial, Pavard recale le Bayern

Dans : Bundesliga.

Par Eric Bethsy

Lié au Bayern Munich jusqu’en 2024, Benjamin Pavard refuse de prolonger son contrat. Le défenseur polyvalent souhaite rejoindre un club qui l’installera en charnière centrale.

Quatre ans plus tard, Benjamin Pavard n’est plus le chouchou des supporters tricolores. Le Français a perdu sa place de titulaire pendant ce Mondial 2022. Et des tensions sont apparues avec le sélectionneur Didier Deschamps. Notamment en cause, l’agacement du Bavarois qui ne souhaite plus évoluer sur le côté droit. Ses qualités surtout défensives ne correspondent pas à ce poste de latéral où ses performances lui valent de nombreuses critiques.

En a peu près un mois :



- fin de saison pour Neuer,

- fin de saison pour Hernandez,

- Mané rate le Mondial et incertain contre le PSG,

- l'Allemagne éliminée du Mondial dès les poules,

- Pavard perd sa place en EdF et rend fou avec ses déclarations. — FC Bayern France 🇫🇷 (@FCBayern_French) December 10, 2022

Ce déclassement et ces commentaires négatifs ont sûrement alimenté la réflexion de Benjamin Pavard. En effet, le défenseur polyvalent du Bayern Munich a recalé ses dirigeants. Le média Sport Bild affirme que le Français refuse d’entamer des discussions pour prolonger son contrat qui expire en 2024. Ainsi, l’ancien joueur du LOSC espère contraindre ses dirigeants à le transférer dans les prochains mois.

Une décision surprenante de la part de Benjamin Pavard, déterminé à rejoindre une équipe qui l’installera en charnière centrale, son poste de prédilection. Son choix pourrait le mener vers le FC Barcelone ou Chelsea qui auraient pris des renseignements sur sa situation. En tout cas, le champion du monde 2018 ouvre clairement la porte à un départ, comme il l'avait fait dans son entretien accordé à L'Equipe le mois dernier.

Pavard avait prévenu

« Cela fait sept ans que je suis en Allemagne, j'ai tout gagné avec le club. Je ne suis pas contre découvrir un nouveau projet. C'est peut-être le moment ! Pourquoi pas découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture ? Il faut que le projet sportif soit intéressant... J'ai peut-être fait le tour ici, mais je suis dans un très grand club, donc je ne vais pas partir pour rien. Je ne fais pas de scénario fiction, on verra quelles seront les options et on discutera avec le Bayern Munich », confiait déjà Benjamin Pavard, prêt à relancer sa carrière.