Conte au Bayern Munich, un duel explosif face à Zidane

Thomas Tuchel est menacé au Bayern Munich après la nouvelle défaite du champion d’Allemagne contre Bochum dimanche (3-2). Pour lui succéder, le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance.

Officiellement, Thomas Tuchel n’est pas encore menacé par sa direction. Pourtant, les résultats du Bayern Munich sont en chute libre. Après la défaite face à Bochum dimanche après-midi, le club bavarois compte huit points de retard sur l’invincible Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. La situation commence à devenir préoccupante d’autant que dans le jeu, le Bayern Munich patine et les joueurs ne semblent plus vraiment répondre aux exigences ni aux consignes de Thomas Tuchel. En ballotage défavorable en huitième de finale de Ligue des Champions, le club munichois aura des échéances cruciales dans les trois semaines à venir avec des matchs contre Leipzig et Fribourg en Bundesliga puis le match retour contre la Lazio en Ligue des Champions. Après ces trois matchs, un nouveau bilan sera dressé et Thomas Tuchel pourrait être menacé en fonction des résultats.

According to our Information Antonio Conte has identified FC Bayern as his dream club for his next step. He sees FC Bayern as one of the top three clubs in Europe. After the English championship (Chelsea) and the Italian (Inter Milan, Juventus), Conte would like to win the German