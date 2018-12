Bayern : Dégoûté des blessures, Coman envisage la retraite !

Dans : Bundesliga, Equipe de France.

Dans les petits papiers de Didier Deschamps depuis l’Euro 2016, Kingsley Coman aurait certainement participé au Mondial 2018, s’il avait été épargné par les blessures.

Mais ces derniers mois ont été délicats pour l’international français, qui a subi deux graves blessures à une cheville. Une période délicate pour le joueur formé au Paris Saint-Germain, qui a carrément annoncé qu’il pourrait mettre un terme à sa carrière en cas de rechute. « J'espère ne plus avoir à vivre ce moment. Une troisième opération, je ne pense pas que je la ferai. Même si je me protège et que j'essaie de faire attention, mais que je me blesse encore, ce serait trop. Trop c'est trop. Peut-être que mon pied n'est pas au niveau, j'irai faire ma vie de mon côté » a expliqué dans Téléfoot Kingsley Coman, victime d'une rupture partielle des ligaments à une cheville en février dernier. Et qui en a visiblement assez de souffrir…