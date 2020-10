Bayern : Choupo balance, il a refusé de continuer au PSG !

Dans : Bundesliga.

Le Bayern Munich a présenté officiellement Eric Maxim Choupo-Moting ce lundi. Le néo-Bavarois a tourné la page PSG, malheureusement pour le club parisien.

Recruté dans les ultimes instants du mercato, Eric Maxim Choupo-Moting a été présenté à la presse ce lundi, en compagnie de Bouna Sarr, arrivé de Marseille. Pendant la conférence de presse, l’attaquant camerounais a ainsi pu confier son bonheur d’avoir signé chez l’ogre allemand. Lors de ses différentes prises de parole, l’ancien Parisien a également tenu à préciser les coulisses de son arrivée en Bavière. Une arrivée rendue possible grâce à son départ du PSG, qui voulait pourtant lui faire signer un nouveau contrat, en vain.

« J’ai juste un point à clarifier si je peux me permettre. A la fin de mon contrat, Paris voulait me garder. Mais j’ai refusé et je suis très heureux d’être ici aujourd’hui », a-t-il annoncé avec un très bon allemand, un langage qu’il maitrise pour avoir grandi en Allemagne et effectué la majorité de sa carrière outre-Rhin. Le nouveau numéro 13 du Bayern est ensuite revenu sur le sacre européen de son nouveau club face à son ancienne formation le soir du 23 août à Lisbonne. « C’était un sentiment incroyable d’affronter le Bayern en finale avec le PSG. Pour être honnête, j’ai parlé à mes coéquipiers du PSG avant le Final 8 et je leur ai dit que le Bayern était mon favori pour remporter la C1 », a-t-il lancé. Malheureusement pour lui et Paris, il ne s'est pas trompé. Cette saison, il ne cracherait pas sur une nouvelle victoire bavaroise en finale en Ligue des Champions ...