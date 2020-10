Officiel : Choupo-Moting au Bayern Munich jusqu'en....2021

Dans : Bundesliga.

Le Bayern Munich a officialisé la signature d'Eric Choupo-Moting, l'attaquant s'étant engagé pour un an avec le club allemand.

Après avoir refusé de prolonger au Paris Saint-Germain, à priori parce que Leonardo ne lui offrait qu’une année de contrat, Eric Choupo-Moting s’est engagé ce lundi après-midi avec le Bayern Munich jusqu’en juin... 2021. « C'est une sensation formidable de revenir en Bundesliga, et en plus dans le plus grand club d'Allemagne. Qui ne voudrait pas jouer pour le FC Bayern Munich ? C'est un honneur de jouer pour ce club. Au FC Bayern, l'objectif est toujours de tout gagner, et je suis très motivé pour atteindre ces objectifs », a confié l’attaquant international camerounais, qui avait contribué au beau parcours du PSG en Final 8, notamment contre l'Atalanta. Un parcours stoppé par le Bayern Munich en finale.