Bayern : Bouna Sarr, fan n°1 de Rudi Garcia

Dans : Bundesliga, OL.

Eric Maxim Choupo-Moting et Bouna Sarr ont été présentés par le Bayern Munich ce lundi. Une apparition devant les journalistes, une semaine après l’officialisation de leur arrivée en Bavière.

Le Bayern Munich a présenté ce lundi à la presse ses deux dernières recrues du mercato estival. Deux hommes bien connus en Ligue 1, l’ancien Parisien Eric Maxim Choupo-Moting et l’ex-Marseillais Bouna Sarr. Le Camerounais, défait contre son nouveau club en finale de la dernière Ligue des Champions, retourne dans un pays où il a fait la quasi-totalité de sa carrière (Hambourg, Mayence, Schalke 04). Quant au latéral droit arrivé de la Côte d’Azur, il évoluera pour la première fois à l’étranger. Un chemin de carrière rendu possible grâce à Rudi Garcia comme il l’a rapporté pendant la conférence de presse.

Celui qui a porté la tunique de l’OM pendant cinq saisons a tenu une fois de plus à remercier le technicien français, l’homme qui l’a fait passer d’ailier à latéral droit. Un nouvel hommage après celui de la semaine dernière sur les réseaux sociaux. « J’ai été repositionné à ce poste par Monsieur Garcia, je lui dois énormément. Au début, ce n’était pas quelque chose qui m’emballait, mais par la suite, avec le travail, je me suis vraiment senti à l’aise dans cette position. Ca a très vite bien marché. C’était un poste plus adapté à mes qualités, par rapport à mon côté contre-attaquant et endurant. C’est en partie grâce à lui que je suis ici », a-t-il rapporté devant les journalistes. Un discours de classe que Rudi Garcia appréciera.