OM : Bouna Sarr signe au Bayern, Rudi Garcia c'est pour toi

Dans : OM.

Lundi après-midi, l’OM et le Bayern Munich ont officialisé le transfert définitif de Bouna Sarr chez le champion d’Europe en titre pour 10 ME.

Il s’agit sans aucun doute de l’un des transferts les plus surprenants de l’été en Ligue 1. Mais chez les supporters de l’OM, c’est un sentiment de fierté qui prédomine, quand on se souvient à quel point l’ex-attaquant du FC Metz a galéré en Provence avant de s’imposer comme un titulaire indiscutable sous Rudi Garcia, et plus encore la saison dernière sous les ordres d’André Villas-Boas. Dans un poignant message publié ce mardi sur Instagram, le Franco-Guinéen a rendu un hommage appuyé à ses deux anciens entraîneurs.

« OM mon OM, à jamais dans mon cœur tu resteras gravé. OM mon OM, avec toi j’aurai tout connu les rires les pleurs. Le pire et surtout le meilleur. OM mon OM, tu vas me manquer mais supporter et fan de toi je resterai. OM mon OM, merci pour tout je pars le cœur lourd mais je ne t’oublierai jamais. OM mon OM, Je te dis haut et fort et sans gêne. Je t’aime... Merci à tous mes coéquipiers, aux supporters, au staff et toutes les personnes du club que j’ai eu la chance de côtoyer durant mes 5 saisons sous le maillot bleu et blanc. Une grosse pensée pour mon ancien coach Rudi Garcia qui a su redonner un second souffle à ma carrière et sans qui je n’en serais pas la aujourd’hui. Pour finir Merci infiniment au MISTER, André Villas Boas ! Une personne qui a su me faire confiance et me donner tant de responsabilité et d’amour dans ce vestiaire. Vous êtes un grand coach mais surtout une grande personne ! Au revoir ma famille.. ou plutôt à bientôt ! À jamais Olympien » a publié Bouna Sarr dans un message qui n’a pas manqué d’émouvoir les plus sensibles supporters de l’Olympique de Marseille…