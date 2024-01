Attaqué par le Real, le Bayern prépare sa vengeance

Dans : Bundesliga.

Par Eric Bethsy

Lié au Bayern Munich jusqu’en 2025, Alphonso Davies refuse de prolonger son contrat. Derrière la décision du latéral gauche se cache sûrement une manœuvre du Real Madrid. De quoi provoquer la colère des Bavarois qui pourraient bien répliquer en arrachant la signature d’un talent merengue l’été prochain.

Le Bayern Munich est décidément en difficulté avec ses cadres. Après les Français Lucas Hernandez et Benjamin Pavard, qui ont respectivement rejoint le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan l’été dernier, d’autres joueurs importants mettent la pression sur la direction. Le milieu Joshua Kimmich ne semble pas pressé de prolonger. Pas plus que son coéquipier Alphonso Davies. Le latéral gauche est seulement lié au géant allemand jusqu’en juin 2025.

Le Bayern devrait perdre Davies

Ses supérieurs l’ont donc sollicité pour rallonger son engagement. Mais jusqu’ici, l’international canadien a refusé toutes les offres de prolongation. Il se murmure que le Real Madrid serait à l’origine de sa décision. En effet, la Maison Blanche, intéressée par ses services, lui aurait demandé de ne pas prolonger pour tenter de conclure son transfert l’été prochain, lorsqu’il se retrouvera à un an de la fin de son bail. Autant dire que le plan madrilène agace le Bayern Munich. Ce qui explique peut-être l’intérêt du champion d’Allemagne en titre pour Rafa Marin (21 ans).

⚔️El Bayern prepara su contrataque al Real Madrid por Davies y piensa en Rafa Marín



✍️@scapde_45 https://t.co/cnz8lxV7ak — Diario SPORT (@sport) January 19, 2024

D’après le quotidien catalan Sport, les Bavarois, qui se heurtent à un mur sur le dossier Ronald Araujo, dont la clause libératoire au FC Barcelone a été fixée à un milliard d’euros, considèrent le défenseur central du Real Madrid comme une alternative. Le Merengue passe actuellement la saison en prêt au Deportivo Alavés et n’est pas certain de trouver une place dans l’effectif de Carlo Ancelotti la saison prochaine. D’où la possibilité pour le Bayern Munich de le convaincre. Le Real Madrid aura tout de même le dernier mot étant donné que l’Espagnol est sous contrat avec son club formateur jusqu’en 2026.