Achat frénétique de clubs, le Qatar est bouillant

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Les propriétaires du PSG, déjà impliqués au Portugal et en Angleterre, ont trouvé un point de chute en Espagne. Le Qatar rêve de s'offrir Malaga, qui appartient déjà à un membre de la famille royale qui a laissé le club en décrépitude.

Déjà propriétaire du Paris Saint-Germain, le Qatar envisage sérieusement d’étendre son empire du football à toute l’Europe. Après avoir pris des parts - minoritaires - à Braga, QSI, la branche d’investissement dans le sport de l’Emir du Qatar, a l’intention de se développer en rachetant d’autres clubs. Il n’est pas encore facile de connaitre son implication dans le possible rachat de Manchester United, qui devait dans un premier temps être effectué par des investisseurs qataris d’ordre privé, même si Nasser Al-Khelaïfi, président de QSI, est également dans le coup. Mais ce vendredi, le journal Malaga Hoy révèle que Qatar Sports Investiments est candidat au rachat du club de Malaga, qui évolue en D2 espagnole après avoir longtemps oeuvré en D1, et avoir même disputé la Ligue des Champions il fut un temps avec des joueurs comme Joaquin, Isco ou Toulalan. Actuellement, le club est dirigé par le Cheikh Al-Thani, un lointain membre de la famille royale qatarie. Mais sa gestion laisse à désirer et il y a même un procès depuis trois ans sur des irrégularités commises.

Malaga dans la tourmente en D2 espagnole

⚽La venta del Málaga CF a los propietarios del PSG, una opción real. https://t.co/AfYWwtbaaA — Málaga Hoy (@malagahoy_es) February 10, 2023

Jusqu’à présent, Al-Thani ne comptait pas vendre le club, mais la donne a changé avec la situation sportive catastrophique puisque Malaga fonce vers la D3. Trois groupes sont à la lutte pour récupérer le club. Un fonds d’investissements américain, un anglais et donc QSI, déjà propriétaire du PSG. Le New York Times a confirmé l’intérêt de l’Emir du Qatar et sa branche d’investissement sportive pour récupérer Malaga et en faire le point d’ancrage espagnol de son empire footballistique. Aucun montant n’a été évoqué en cas de rachat, mais le futur propriétaire devrait déjà s’acquitter d’une caution de 9 millions d’euros fixée par le juge qui enquête sur les irrégularités à Malaga sur ces dernières années. Une preuve en tout cas de la volonté du Qatar de se développer au sein du football européen, et de ne pas se limiter au seul investissement au sein du PSG.