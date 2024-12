40 millions envolés, le Real Madrid en larmes

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

En grande difficulté cette saison, Aurélien Tchouaméni attire de plus en plus de détracteurs. Acheté 80 millions d’euros en 2022, le milieu de terrain du Real Madrid pourrait ne rapporter à peine que la moitié en cas de départ.

Lors de ses deux premières saisons au Real Madrid, Aurélien Tchouaméni s’est très rapidement mis tout le monde dans la poche. Observateurs, staff de son club en passant par celui de l’équipe de France, tout le monde était impressionné. Mais son troisième exercice est plus délicat. L’ancien Bordelais enchaîne les prestations neutres, voire décevantes. Replacé en défense centrale pour combler la blessure d’Eder Militao, il parvient à limiter la casse. Pour la direction du Real Madrid, son avenir doit s’écrire loin du club. Acheté 80 millions d’euros en 2022, le numéro 14 ne pourra toutefois pas rapporter autant en cas de départ. Au grand désarroi des dirigeants madrilènes.

Tchouaméni n’a plus la cote

Madrid : « Tchouaméni n’est pas un joueur pour le Real », ça fait scandale https://t.co/iDidJJO4v9 — Foot01.com (@Foot01_com) November 6, 2024

Ses prestations catastrophiques depuis le début de saison ont considérablement fait baisser sa valeur sur le marché des transferts. Aujourd’hui, Don Balon affirme que les clubs intéressés à l’idée de recruter Aurélien Tchouaméni l’été prochain ne souhaitent pas poser plus de 40 millions d’euros sur la table. Le média espagnol rappelle que des clubs comme Liverpool et le Paris Saint-Germain suivent son actualité de près. Cependant, ces derniers estiment que le milieu de terrain du Real Madrid a trop perdu de sa superbe pour proposer une offre plus importante.

Dans cette histoire, c’est bien le Real Madrid qui s’en mord les doigts. Le club sera forcément lésé financièrement puisqu'il y a un colossal écart de 40 millions d'euros entre son prix d'achat et son prix de revente espéré. A cela s’ajoute le fait que l’ancien Monégasque n’a pas forcément envie de quitter son club, lequel lui permet de recevoir tous les mois un juteux salaire. Un cas épineux.