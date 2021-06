TV : Le Portugal et la Belgique font un carton d'audience

Dans : Euro 2021.

Les bonnes audiences de l’Euro se poursuivent et dimanche soir, c’est M6 qui en a profité avec un excellent score pour Portugal-Belgique.

Tandis que le match de ce lundi soir entre la France et la Suisse sera diffusé par TF1, c’est M6 qui retransmettait la très belle affiche entre le Portugal et la Belgique. Et ce match a réalisé une excellente audience puisque 7.750.000 téléspectateurs ont suivi la rencontre sur M6, soit une part d’audience de 33,1 %. Un joli chiffre qui sera logiquement battu ce soir par l’Equipe de France, qui rassemble environ 15 millions de téléspectateurs de moyenne depuis le début de l’Euro.