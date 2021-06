France-Allemagne, dérogation refusée pour le couvre-feu !

Dans : Euro 2021.

Si le gouvernement a autorisé le public de Roland-Garros à suivre le match Nadal-Djokovic au-delà de 23h, les supporters tricolores n'auront aucun passe-droit mardi après France-Allemagne.

Le public français est prévenu, mardi soir, à la fin du match entre les Bleus et la Mannschaft, qui débutera à 21 heures à Munich, il ne faudra pas bouger et encore moins défiler en ville en cas de victoire de l’équipe de France face à notre éternel rival. Même si le gouvernement a décidé vendredi d’accorder une dérogation aux amateurs de tennis qui étaient présents à Roland-Garros, alors que le choc Nadal-Djokovic s'éternisait, cela était visiblement exceptionnel et Roxana Maracineanu a indiqué qu’il n’était pas question que cela se reproduise pour le match contre l’Allemagne. A 23 heures, heure du coup de sifflet final ou presque, il faudra rester sagement chez soi, et ceux qui voudront suivre cette rencontre au sommet en dehors de chez eux, ou même dans un bar ou un restaurant devront rapidement rentrer chez eux. Très rapidement même.

« Pour le match de l'Euro, qui a lieu en Allemagne, on ne peut pas changer l'horaire du coup d'envoi, on peut seulement le faire quand on peut négocier avec les diffuseurs (...) Quand c'est un événement d'envergure internationale comme Roland-Garros, ou national comme France-Bulgarie de foot, on pose le sujet avec la cellule interministérielle de crise, l'organe intergouvernemental qui décide et il y a une décision qui est prise », a expliqué la ministre des sports. Entre le public du tennis et du football, les autorités ont visiblement fait un choix que chacun est libre d'interpréter. Mais on souhaite bien du courage à ceux qui seront en charge de faire respecter le couvre-feu à 23h si l'équipe de France domine l'Allemagne pour son entrée en lice dans l'Euro.