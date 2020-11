Foot : Covid-19 ou pas, l’Euro se jouera dans 12 villes !

Dans : Euro 2020.

Reporté dans un premier temps, l’Euro se disputera bien au mois de juin 2021. Mais l’organisation de la compétition était encore incertaine.

En raison de la crise du Covid-19, il n’était pas certain que l’UEFA soit en mesure d’organiser l’Euro dans douze villes à travers l’Europe, comme initialement prévu. Ce sera finalement le cas. En effet, l’instance européenne a confirmé ce vendredi l’organisation de la compétition, qui se déroulera bien dans douze pays hôtes. Pour rappel, l’Euro se déroulera dans les villes suivantes : Londres (Angleterre), Bakou (Azerbaïdjan), Munich (Allemagne), Rome (Italie), Saint-Pétersbourg (Russie), Amsterdam (Pays-Bas), Bilbao (Espagne), Bucarest (Roumanie), Budapest (Hongrie), Copenhague (Danemark), Dublin (Irlande) et Glasgow (Ecosse). La France quant à elle jouera une fois à Munich et deux fois à Budapest durant la phase de poules.