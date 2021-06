Euro : L'Italie sort l'Autriche à l'arrache

Dans : Euro 2021.

Italie bat Autriche 2-1

Buts pour l’Italie : Chiesa (95e), Pessina (105e)

But pour l’Autriche : Kalajdzic (115e)

L’Italie a été bousculée par l’Autriche, notamment en seconde période, mais a su faire parler son banc de touche pour s’imposer en prolongation (2-1), et valider son billet pour les quarts.

Grand favori de sa confrontation face à l’Autriche, l’Italie a rapidement trouvé à qui parler. La Nazionale démarrait fort, avec notamment une grosse frappe d’Immobile sur la barre (32e). Mais progressivement, une Autriche à la sauce Bundesliga commençait à trouver son rythme, avec un pressing très efficace dans sa moitié de terrain, et une utilisation intelligente du ballon. Résultat, après le repos, les grosses occasions étaient autrichiennes, avec à chaque fois la VAR pour sauver l’Italie. Un but d’Arnautovic était refusé pour un hors-jeu de quelques centimètres (65e), et il en allait de même pour un éventuel pénalty annulé par un hors-jeu (74e).

La prolongation permettait d’y voir plus clair, avec une Italie redynamisée par ses remplaçants. c’était d’ailleurs Chiesa qui ouvrait le score d’un bel enchainement ponctué par une frappe du gauche dans la surface (1-0, 95e). L’Autriche, à bout physiquement et avec moins de banc que son adversaire, craquait avec un tir croisé de Pessina qui faisait mouche (2-0, 105e). Malgré la réduction du score de Kalajdzic sur corner (2-1, 115e), l’Italie tenait bon sa place en quarts de finale.