Euro : France-Allemagne, c’est déjà une finale

Dans : Euro 2021.

Placé dans un groupe très relevé avec le Portugal, l’Allemagne et la Hongrie, l’équipe de France n’aura pas le luxe de s’offrir un round d’observation.

Le premier match donnera le ton, puisqu’il s’agira de défier l’Allemagne chez elle, à Munich. Peut-être une bonne chose pour David Trezeguet, qui a tout connu avec l’équipe de France. Les succès bien évidemment avec les titres en CDM 1998 et à l’Euro 2000, mais aussi le fiasco de 2002, quand les Bleus ont marqué zéro but en Asie malgré la présence de la meilleure attaque du monde sur le papier (Henry, Cissé et Trezeguet). Pour l’ancien goleador de Monaco et de la Juventus notamment, ce match face à la Mannschaft ne sera pas un échauffement, mais bien le premier test d’un long parcours jusqu’à la victoire finale tant espérée.

« Pour connaître Didier, il a dû beaucoup travailler l’aspect mental pour s’épargner pareils tracas et entrer de la meilleure des manières dans le vif du sujet. Le premier match est primordial. Il donne le ton d’une compétition. J’imagine les joueurs pressés d’en découdre avec l’Allemagne. C’est une première finale. Il y en aura, si tout va bien, six autres ensuite », a livré David Trezeguet dans les colonnes du Parisien. Une confiance aveugle donc en son ancien coéquipier Didier Deschamps, qui saura trouver la bonne composition et les mots pour motiver ses joueurs, face à des adversaires qui viendront le couteau entre les dents.

« La France a hérité d’un groupe difficile avec le Portugal et l’Allemagne. Elle est claire- ment l’équipe à battre. La motivation de ses adversaires va se trouver décuplée. Je ne me fais pas de souci. Didier (Deschamps) saura tenir le discours adapté à ses joueurs », a assuré l’ancien avant-centre, persuadé que l’état d’esprit sera au rendez-vous. Il le faudra dans un groupe où il pourrait y avoir un ténor sur le carreau à l’issue de la dernière journée, même si la possibilité que les trois équipes passent est également envisageable.