Euro 2021 : Un Cristiano Ronaldo record achève la Hongrie

Dans : Euro 2021.

Portugal bat Hongrie 3-0

Buts pour le Portugal : Guerreiro (84e), Cristiano Ronaldo (86e et 91e)

Dans l’autre match du groupe de la France, le Portugal avait l’occasion de justifier son titre de champion d’Europe et de prendre les devants en Hongrie. Mais dans un stade Ferenc Puskas plein à craquer, les Magyars ont littéralement tout donné pour aller s’accrocher jusqu’aux dernières minutes.

Alors que le 0-0 semblait devoir sanctionner cette rencontre musclée, tout basculait à l’approche du coup de sifflet. Schon se faisait refuser un but sur un hors jeu bien existant (80e) avant que Guerreiro, d’un tir contré, n’ouvre le score pour le Portugal (0-1, 84e). La Hongrie craquait et Cristiano Ronaldo y allait de son but sur pénalty, inscrivant ainsi un but au moins dans cinq euros consécutifs, record du genre bien évidemment (0-2, 86e). Tout cela avant de parachever un match discret mais terriblement efficace, avec un but de finisseur dans la surface après avoir dribblé le gardien (0-3, 91e). Le Portugal faisait ainsi un premier pas décisif vers la qualification dans ce groupe relevé.