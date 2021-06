Euro 2021 : L'Ukraine domine la Macédoine du Nord

Euro 2021 - 2e journée Groupe C

Buts : Yarmolenko (29e) et Yaremchuk (34e) pour l’Ukraine, Alioski (57e) pour la Macédoine du Nord

L’Ukraine conserve toutes ses chances de qualification grâce à ce succès contre la Macédoine du Nord (2-1).

Après une première période parfaitement maîtrisée, l'Ukraine a un peu tremblé au retour des vestiaires, malgré une supériorité assez évidente. Celle-ci s'est surtout concrétisée en première période. Yarmolenko, à la reprise d'une magnifique déviation sur corner de Karavaev, ouvrait le score (28e minute). Yaremchuk confirmait le temps fort ukrainien en ajustant le gardien adverse à l'issue d'un joli jeu en triangle avec Zichenko et Yarmolenko (34e). Un pénalty pour la Macédoine du Nord relançait le suspense en deux temps (57e). Alioski, le joueur de Leeds, voyait son tir repoussé par Bushchan mais il reprenait de volée. Malinovsky manquait lui aussi un pénalty (83e) qui aurait pu offrir une fin de match plus tranquille à l'Ukraine. Finalement, la Macédoine du Nord ne s'est pas montrée si dangereuse et l'Ukraine assure son succès.

L'Autriche, les Pays-Bas et l'Ukraine sont tous à trois points en attendant le match de ce jeudi soir, 21h, entre les deux premiers cités. L'Ukraine sera opposé à l'Autriche pour un dernier match décisif. La Macédoine du Nord, toujours à 0 point, se dirige vers une élimination avant sa dernière rencontre contre les Pays-Bas.