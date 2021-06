Euro 2021 : De Bruyne et Hazard, c'est du 50-50 !

Dans : Euro 2021.

Sortis sur blessure contre le Portugal, Kevin de Bruyne et Eden Hazard sont incertains pour le quart de finale de l'Euro 2021 face à l'Italie vendredi.

Au lendemain de la victoire face au Portugal, le sélectionneur des Diables Rouges était en conférence de presse, et c’est évidemment sur le sujet des blessures que Roberto Martinez était attendu. Car face à Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers, l’équipe de Belgique a perdu tour à tour Kevin de Bruyne, touché à la cheville, et Eden Hazard, victime d’une lésion musculaire à la jambe droite. Pour le coach de la Belgique, il ne faut pas s’affoler, même si les deux stars ne sont pas certaines d’être là lors du choc de vendredi prochain face à l’Italie.

« Il n’y a pas de dommages structurels majeurs. Ça veut dire que leur tournoi n’est pas fini. Mais on devra voir dans 24 heures comment leur corps va réagir, car le match contre l’Italie est vendredi, c’est le seul problème. Actuellement, je dirais que c'est du 50-50 concernant leurs chances d'être prêts vendredi. Ils vont travailler avec le groupe toute la semaine et on évaluera la situation au jour le jour », a prévenu Roberto Martinez au sein du joueur de Manchester City et de celui du Real Madrid.