Eriksen : Le Danemark regrette la reprise du match

Dans : Euro 2021.

Au lendemain de la défaite du Danemark contre la Finlande et du grave malaise cardiaque de Christian Eriksen, le sélectionneur danois Kasper Hjulmand était en conférence de presse.

L’immense frayeur de samedi soir a laissé place au soulagement. En effet, après un malaise puis un arrêt cardiaque, Christian Eriksen est tiré d’affaire et ce dimanche, le sélectionneur danois Kasper Hjulmand a donné des nouvelles du maestro de l’Inter Milan. Elles sont rassurantes. « Christian s’est préoccupé de nous. Il a dit qu’il ne se rappelait pas grand-chose et il nous a demandé comment on allait. C’est typiquement le type de personne qu’il est. Il aimerait qu’on joue. Il sent qu’il pourrait jouer. C’était bon de le voir sourire. On va essayer de se rassembler et de jouer pour Christian » a expliqué le coach danois.

Christian Eriksen va bien

Également présent en conférence de presse, le médecin de la sélection du Danemark a pris la parole pour donner quelques détails sur l’état de santé de Christian Eriksen. « Il reste stable et dans les circonstances actuelles, il va bien. Hier soir, après l'incident, nous avons fait appel à une équipe de psychologues de crise qui ont aidé les joueurs et le staff. Nous n'avons pas d'explications sur l’origine de ce malaise cardiaque. Je ne peux pas répondre à cette question, je n'ai pas assisté à la scène en direct quand c'est arrivé, vous avez vu la même chose que moi, je n'ai pas d'explications ».

Enfin, pour revenir purement et simplement au sportif, le sélectionneur danois Kasper Hjulmand a dénoncé la reprise du match, deux heures après le dramatique incident. « C’était une mauvaise décision. Les joueurs étaient en état de choc. Ils ne savaient pas s’ils avaient perdu leur meilleur ami. On n’aurait pas dû jouer. Mais c’est difficile. C’est mon sentiment. C’était un message très dur que les joueurs prennent la décision de jouer ou pas. Je pense que c’était une mauvaise décision » a lancé le patron de la sélection danoise, qui doit maintenant affronter la Belgique jeudi à 18 heures. Avec l’envie de briller pour Christian Eriksen.