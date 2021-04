EdF : Trois joueurs de bonus pour Deschamps en vue de l'Euro

Dans : Euro 2021.

Sous la pression des sélectionneurs, qui craignent des situations compliquées en raison des cas de Covid-19 possibles pendant la compétition, l’UEFA est sur le point d’autoriser le passage à 26 joueurs pour les équipes nationales en vue de l’Euro 2021.

A un mois des listes, l’instance européenne va faire passer le curseur de 23 à 26 joueurs, annonce L’Equipe ce mardi. Plusieurs précisions à cette information. Cela ne concernera pas les gardiens, qui seront toujours au nombre de trois. En cas de cascade particulière à ce poste spécifique, il sera toujours possible pour les sélections d’appeler un réserviste prévu à cet effet. En ce qui concerne les joueurs de champ, Didier Deschamps et ses collègues pourront donc faire appel à trois éléments supplémentaires pour palier à d’éventuels contaminations au sein du groupe, et ainsi bénéficier d’un choix plus élargie. La possibilité de rajouter un joueur par ligne est donc une sécurité supplémentaire. Toutefois, la feuille de match sera toujours limitée à 23 noms, ce qui obligera chaque sélection à mettre trois joueurs dans les tribunes à chaque rencontre.

Néanmoins, ces dernières semaines, de nombreux sélectionneurs, dont l’Italien Roberto Mancini, avaient plaidé pour cette mesure exceptionnelle en raison de la situation sanitaire. Lors de la dernière trêve internationale, les déplacements entre les pays ont parfois été rendus compliqués, et les cas se sont multipliés, notamment en Italie où la bulle sanitaire a explosé. A noter que ce n’est pas une obligation et la liste peut très bien toujours contenir 23 noms si tel est la volonté des sélections. Il faut désormais que le comité exécutif de l’UEFA valide cette nouvelle disposition, mais l’inverse serait étonnant, surtout que de nombreux joueurs ont été très sollicités cette saison, et la possibilité de les faire reposer à certains matchs est vue comme un élément important pour avoir des phases finales de meilleure qualité.