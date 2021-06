Cristiano Ronaldo déraille encore, WTF CR7 ?

Fin mars, Cristiano Ronaldo quittait le terrain fou de rage après une énorme erreur d’arbitrage lors d’un match de qualifications au Mondial 2022 contre la Serbie. La star du Portugal laissait ses partenaires avant la fin du match mais surtout, il jetait son brassard de capitaine. Dimanche soir après la défaite de la défaite contre la Belgique en huitièmes de finale (0-1), CR7 a récidivé. En sortant du terrain, le joueur de la Juventus, frustré, a une nouvelle fois balancé son brassard avant de tirer dedans, et qu’il ne soit ramassé par quelqu’un d’autre. Ce nouvel excès de colère fait énormément réagir notamment sur les réseaux sociaux.

« Il aurait mieux fait de frapper au but mais ça tant qu'il n'est ni sur le point des 11 mètres ou dans les 5 mètres, il ne sait pas faire ! J'espère que des sanctions seront prises par la Fédération Portugaise », a lâché un fan agacé. « Faire ça avec le brassard, c’est honteux » a réagi un autre. Certains twittos l’ont également défendu à l'image de ce message : « Quand il fait ça c'est en mode je ne mérite pas d'être capitaine, je n'ai même pas pu faire le nécessaire pour faire gagner l'équipe. Je ne vois pas pourquoi vous voyez le malheur partout. Il s'en veut ». La première fois, le brassard bafoué et vendu aux enchères 64 000 euros avait permis de sauver un enfant gravement malade. Cristiano Ronaldo pourrait cette fois se charger personnellement d’éteindre la polémique.

Ronaldo dropped and kicked the Captain’s armband away... pic.twitter.com/FKSQr1b8o1