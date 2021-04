Cristiano Ronaldo, sa colère va sauver un enfant

Dans : Foot Europeen.

Furieux d'une décision de l'arbitre du match entre la Serbie et le Portugal, Cristiano Ronaldo avait jeté son brassard de capitaine au sol. La vente de ce brassard récupéré à Sarajevo va aider à sauver un enfant gravement malade.

Un acheteur anonyme a proposé environ 64.000 euros pour acquérir le brassard de capitaine jeté par dépit sur la pelouse de Belgrade par Cristiano Ronaldo, lors du match de qualifications au Mondial 2022 contre la Serbie et mis en vente pour aider un enfant malade. Ramassé par un pompier, Djordje Vukicevic, présent au bord du terrain lors du match samedi dernier, le brassard était aux enchères jusqu'à vendredi matin sur un site internet. Fou de rage après qu’un but ne lui soit pas accordé par l’arbitre à l’ultime seconde, alors que le score était de 2-2 et que le ballon avait franchi la ligne, CR7 avait quitté le terrain et jeté de rage son brassard au sol. Le pompier, qui avait d'abord agi de façon anonyme, mais a depuis dévoilé son identité, avait contacté une chaîne sportive régionale dans l'idée de le mettre aux enchères ce précieux trophée. L'idée était de venir en aide à un bébé de six mois, le petit Gavrilo Djurdjevic, atteint d'amyotrophie spinale et contribuer au financement du traitement de cette maladie rare.

L'amyotrophie spinale est une maladie neuromusculaire qui concerne environ une naissance sur 10.000. Sans traitement, les muscles s'affaiblissent, avec une évolution progressive vers une paralysie ou un décès, fréquemment avant le deuxième anniversaire. Le coût du traitement est estimé à plus de deux millions d'euros. En Serbie, les campagnes de collecte de fonds destinés à financer des soins coûteux à l'étranger se sont multipliées ces dernières années. Il est fréquent de voir des visages d'enfants placardés au bord des routes. Des millions d'euros ont été levés dans ce pays des Balkans où le salaire mensuel moyen est inférieur à 500 euros. On ne sait pas encore si Cristiano Ronaldo fera un geste supplémentaire afin de permettre au jeune Gavrilo de pouvoir être soigné comme il se doit. Mais CR7 a déjà mis sa pierre à l’édifice en attirant les projecteurs sur cette maladie, et en incitant d’autres personnes à faire des dons.

Foot01 avec AFP