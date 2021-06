Euro 2021 : Milik forfait, sa première réaction

Etincelant avec l’OM lors de la fin de saison, Arkadiusz Milik a déclaré forfait pour l’Euro 2021, qu’il devait disputer avec la Pologne.

Touché au genou, Arkadiusz Milik ne souffre pas d’une blessure trop importante. Mais la douleur ressentie par l’attaquant de l’OM au cours des derniers jours l’a obligé à déclarer forfait pour l’Euro 2021. Le communiqué de la fédération polonaise est tombée lundi soir, mettant définitivement fin aux espoirs d’Arek Milik.

Sur son compte Twitter, l’ex-attaquant de Naples a réagi pour la première fois à son forfait. « Jouer pour la Pologne à l’Euro est le rêve de tout footballeur. C’est difficile pour moi de quitter le groupe, mais c’est une décision consciente. J’ai dit au revoir à mes coéquipiers. Je leur ai dit qu’ils auraient un grand fan pour les soutenir » a publié Arkadiusz Milik, qui va maintenant prendre le plus grand soin de son genou en attendant de retrouver le chemin de l’entraînement à Marseille avec une reprise fixée au 28 juin par Jorge Sampaoli.

Gra dla Polski na Euro to marzenie każdego piłkarza. Opuszczenie zespołu jest dla mnie trudne, ale to świadoma decyzja. Wiem, że nie mogę grać na 100 %. Pożegnałem się z kolegami. Powiedziałem, że będą mieli super kibica, który będzie ich wspierał z domu. Do boju Polsko! 🇵🇱 pic.twitter.com/tra2kwz6j6