Belgique : Thierry Henry futur boss de la sélection ?

Dans : Euro 2021.

Contre toute attente, Thierry Henry a fait son retour dans le staff de la Belgique juste avant l’Euro 2021.

Troisième adjoint de Roberto Martinez lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, Thierry Henry fait désormais office de deuxième adjoint au sein du staff de l’entraîneur espagnol. Petit à petit, l’ancien entraîneur de l’AS Monaco monte en grade chez les Diables Rouges. Et son ascension n’est peut-être pas terminée à en croire les informations de la RTBF, la Dernière Heure, Le Soir et d’autres médias belges, qui s’accordent à dire que Thierry Henry est le favori à la succession de Roberto Martinez après l’Euro.

L’ancien entraîneur d’Everton a toujours la cote sur le marché des entraîneurs et pourrait se laisser tenter par la perspective de reprendre un club après l’Euro. Ces dernières semaines, son nom a été associé à Tottenham et même au FC Barcelone, des clubs qui font automatiquement réfléchir Roberto Martinez. Dans le cas où l’Espagnol ferait le choix de quitter son poste de sélectionneur de la Belgique, une piste interne pourrait être privilégiée par la fédération belge et Thierry Henry serait le grand favori pour prendre les commandes de la sélection. Après son expérience difficile sur le banc de Monaco, l’ancien buteur de la France a passé une saison au Canada, où il était l’entraîneur du CF Montréal. Mais il a quitté le continent américain en raison de l’éloignement avec sa famille, basée à Londres.