Belgique : Eden Hazard privé de l’Euro 2021 ?

Dans : Euro 2021.

De retour à l’entraînement du Real Madrid la semaine dernière, Eden Hazard a finalement déclaré forfait pour le choc face à l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions.

Plombé par les blessures depuis plus d’un an, Eden Hazard risque de ne plus rejouer pendant un long moment. En effet, l’international belge du Real Madrid souffre d’une blessure au psoas et selon les informations obtenues par le journal Marca, la solution serait de passer par une opération de sa cheville gauche, laquelle est grandement responsable de ses nombreuses blessures musculaires. En cas d’intervention chirurgicale, Eden Hazard serait alors quasiment forfait pour l’Euro 2021 qui se dispute cet été du 11 juin au 11 juillet.