Angleterre-Ukraine, une panne sur TF1 et BeInSports

Même si cela ne concerne pas tout le public, de nombreux téléspectateurs sont privés du match Angleterre-Ukraine suite à une panne technique.

Peu après neuf minutes de jeu, et alors que l'Angleterre menait déjà 1-0 contre l'Ukraine, des milliers de téléspectateurs français qui suivaient le quart de finale de l'Euro 2021 sur TF1 ou sur BeinSports ont été privés des images et du son. En effet, un bug technique constaté chez de nombreux opérateurs, notamment Free, a privé les amateurs de football de cette rencontre et évidemment provoqué un déluge de messages plus ou moins courtois sur les réseaux sociaux. A noter que via la TNT, sur TF1, le match est diffusé sans aucun souci. Pour l'instant, aucune explication n'a été donnée à ce bug majeur, la panne étant toujours en cours sur MyCanal également alors que la première période s'achevait.