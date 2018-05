TFC : Gradel accuse salement le PSG après son 0-0 à Caen

Dans : TFC, PSG, SMC, Ligue 1.

Max-Alain Gradel, après la victoire contre Guingamp (2-1), même si le nul de Caen face au PSG (0-0) laisse Toulouse à la place de barragiste : « Quand on est le PSG et qu'on aspire à gagner la Ligue des champions on se doit de montrer l'exemple et de se respecter soi-même. J’ai vu des images du match, c’est une honte pour le football. Faire tourner le ballon pendant 90 minutes. Comme contre Rennes. Quand on est un joueur professionnel, on joue tous les matchs jusqu’au bout. Je dis ce que je pense ».