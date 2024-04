TFC ‍: Comolli à la tête du Milan AC, le rêve s’envole

Pressenti aux commandes du Milan AC, Damien Comolli ne franchira pas le cap. Le président de Toulouse s’est entretenu avec Gerry Cardinale, patron de RedBird, la société qui possède les Rossoneri et le Téfécé. Résultat, le Français n’a pas été choisi pour diriger le projet milanais.

Etonnante, la rumeur a pourtant pris de l’ampleur en Italie. Les médias transalpins annonçaient Damien Comolli, président de Toulouse, bien placé pour obtenir le même poste au Milan AC. Pour rappel, les deux clubs sont dirigés par la même société, à savoir RedBird, elle-même sous les ordres de Gerry Cardinale. Ce dernier aurait sérieusement envisagé d’installer le Français à la place actuellement occupée par Giorgio Furlani, qui grimperait dans la hiérarchie de RedBird. Mais le scénario a été balayé ces dernières heures.

La Gazzetta dello Sport parle d’une réunion entre Damien Comolli et Gerry Cardinale vendredi matin. Résultat de cet entretien, le big boss a finalement décidé de laisser l’actuelle direction aux commandes du Milan AC. Giorgio Furlani restera donc le président des Rossoneri, tandis que Geoffrey Moncada et Zlatan Ibrahimovic poursuivront dans leurs fonctions respectives de directeur sportif et conseiller spécial de Gerry Cardinale. L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain pourrait même voir son influence élargie.

Confirmed! Damien #Comolli is not in #ACMilan’s plans as reported last week. He would like to join #Milan, but Rossoneri will keep with currently management (Ibrahimovic, Furlani, Moncada and D’Ottavio). #transfers https://t.co/oSGbQFmKAT