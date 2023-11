Il a plombé Liverpool, un Toulousain affole l’Angleterre

Dans : TFC.

Par Eric Bethsy

Après un début de saison difficile, le Néerlandais Thijs Dallinga a retrouvé son efficacité. L’attaquant de Toulouse a notamment contribué à l’exploit face à Liverpool (3-2) en Ligue Europa. Une performance qui n’est pas passée inaperçue en Angleterre.

On pouvait craindre une saison compliquée pour Thijs Dallinga. Efficace lors du précédent exercice de Ligue 1, l’attaquant de Toulouse est cette fois resté muet lors des six premières journées. Une simple panne provisoire puisque le Néerlandais a fini par reprendre ses bonnes habitudes. Le Toulousain compte déjà sept buts et deux passes décisives en 16 matchs toutes compétitions confondues. Mais ce que l’on retient tout particulièrement, ce sont ses deux réalisations, l’une à l’aller (défaite 5-1) et l’autre au retour (victoire 3-2) face à Liverpool.

Dallinga a la cote en Angleterre

On peut penser que ses performances contre les Reds ont attiré l’attention. Notamment celle de certains pensionnaires de Premier League. En effet, le média TEAMtalk affirme que plusieurs clubs comme Bournemouth, Crystal Palace et Brentford supervisent les matchs de Thijs Dallinga. Le Téfécé peut donc s’attendre à recevoir des offres intéressantes au mercato. D’autant que l’ancien joueur de l’Excelsior Rotterdam possède désormais le statut d’international néerlandais. Le natif de Groningue vient d’être appelé par le sélectionneur Ronald Koeman suite aux blessures de Steven Bergwijn et de Brian Brobbey.

Une belle récompense pour Thijs Dallinga qui savoure son excellente forme. « C’est un bon moment pour moi, a réagi l’avant-centre de 23 ans interrogé par la Fédération néerlandaise. Surtout ce qui est le plus important pour un attaquant, marquer des buts. Je pense que j’ai un peu retrouvé ma forme ces dernières semaines. J’ai eu un début de saison assez difficile, moi aussi. Et maintenant, je suis revenu au niveau où j’étais l’année dernière. J’espère donc pouvoir amener des buts et montrer ce que je vaux dans le jeu également. » Le Toulousain pourrait fêter sa première sélection contre l’Irlande ou à Gibraltar (18 et 21 novembre) en éliminatoires de l’Euro 2024.