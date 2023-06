Carles Martinez Novell nommé entraîneur du TFC

Dans : TFC.

Par Claude Dautel

Quelques minutes après avoir annoncé le licenciement de Philippe Montanier, le TFC a officialisé la nomination de Carles Martinez Novell au poste d'entraîneur.

« Arrivé au TéFéCé en décembre dernier comme entraineur adjoint au sein du staff de Philippe Montanier et comme Responsable de la méthodologie de l'équipe professionnelle, Carles a contribué aux succès du TéFéCé la saison dernière, marquée par la victoire en Coupe de France, en ayant eu un rôle déterminant dans le développement du jeu de l'équipe. Avant ça, notre entraineur avait officié dans différents États arabes du Golfe comme entraineur des jeunes, du club d'Al-Rayyan SC au Qatar jusqu'à la sélection nationale U20 du Koweit dont il a eu la responsabilité. Mais c'est surtout en Espagne que Carles Martinez Novell a construit sa carrière, toujours impliqué dans les académies des clubs pour lesquels il a collaboré.

D'abord à l'EC Granollers comme entraineur des jeunes, avant d'occuper différentes responsabilités au sein du centre de formation de l'Español Barcelone. Son parcours, la qualité de son travail et son appétence certaine pour la tactique lui ont ouvert les portes de la Masía du FC Barcelone en 2015, où il a été impliqué auprès des catégories U14 et U16 de la célèbre académie catalane. Le Toulouse Football Club est ravi de pouvoir compter sur Carles à la tête de l'équipe première ainsi qu'au sein du département Méthodologie dont il fait toujours partie, et lui souhaite le meilleur cette saison afin de mener à bien les défis et les objectifs qui attendent le TéFéCé », a indiqué le vainqueur de la Coupe du France.