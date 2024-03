Toulouse en vente, Liverpool est sur le coup

Dans : TFC.

Par Adrien Barbet

Depuis plusieurs mois, RedBird Partners, propriétaire du Toulouse Football Club, souhaite vendre le club français. Les propriétaires de Liverpool semblent intéressés à l'idée de racheter le club occitan.

En 2020, le Téfécé a été racheté par RedBird. Les Américains ont mis les moyens pour faire rapidement remonter le club en Ligue 1, avec une équipe compétitive. Toulouse a même remporté la Coupe de France en 2023. En avance sur ses objectifs, le projet toulousain est l'un des plus ambitieux du championnat français. Toutefois, RedBird souhaite déjà vendre le club entraîné par Martínez Novell. Mais Toulouse pourrait tout de même rester sous pavillon américain. D'après les informations de Football Insider, Fenway Sports Group, propriétaire de Liverpool, serait en pourparlers pour récupérer le TFC. Les négociations devraient se faciliter puisque RedBird possède 11% de Fenway Sports Group. De plus, Damien Comolli, qui est le président de Toulouse, connaît très bien les Reds puisqu'il a été directeur sportif entre 2010 et 2012. C'est notamment lui qui a géré les recrutements de Luis Suárez, Andy Carroll ou encore de Jordan Henderson.

Toulouse, futur club satellite de Liverpool ?

Aujourd'hui, ça fait 𝟖𝟕 𝐚𝐧𝐬 qu'on partage la même passion, pour le foot et les Violets 🥳🎂



Ça commence à en faire, des souvenirs ... D'ailleurs, c'est lequel, votre tout premier à nos côtés 💜 ? pic.twitter.com/1odqVy7Fm5 — Toulouse FC (@ToulouseFC) March 20, 2024

Liverpool s'apprête à passer dans une nouvelle ère. Jürgen Klopp va quitter le club à la fin de la saison. Les dirigeants anglais doivent donc trouver le successeur idéal mais ils aimeraient également s'offrir un club satellite, à l'instar des autres géants britanniques comme Manchester City, Chelsea ou Manchester United. De son côté, Toulouse a un projet bien défini, avec l'objectif de s'installer comme un club durable en Ligue 1 et un prétendant pour les places européennes chaque saison. Fenway Sports Group est également propriétaire de l'équipe de baseball des Red Sox de Boston et celle de hockey des Penguins de Pittsburgh. L'objectif de la firme américain est de s'implanter dans plusieurs sports, sur le même modèle que Red Bull.