La vente du TFC annoncée comme imminente ‍!

Dans : TFC.

Par Adrien Barbet

C'était une simple rumeur il y a quelques semaines, c'est désormais une question d'heures avant l'officialisation de la vente du Toulouse FC.

Sous pavillon américain depuis 2020, le Toulouse Football Club est sur le point d'être racheté d'après les informations du média LesViolets.Com. RedBird Capital Partners possède déjà à 99,7% les parts du Milan AC depuis deux ans et a aussi acquis une participation dans le capital de Liverpool en 2021. Également implanté en MLB avec les Yankees de New York ou encore en NFL avec les Cowboys de Dallas, RedBird va se retirer du Téfécé. Le nom du futur propriétaire du club n'a pas encore été dévoilé mais Damien Comolli, président de Toulouse depuis le 20 juillet 2020, devrait conserver son poste sous sa nouvelle direction. RedBird a largement contribué à la montée des Violets en Ligue 1 ainsi qu'à la victoire en Coupe de France et donc, au retour des Toulousains en Coupe d'Europe.