Le TFC officialise la signature de Yann Gboho

Dans : TFC.

Par Claude Dautel

Le Toulouse Football Club a officialisé ce lundi soir la signature de son premier renfort du mercato d'hiver en la personne de Yann Gboho.

« Après une première partie de saison réussie du côté du Cercle Bruges, Yann Gboho effectue son retour en France. Le Toulouse Football Club est fier d'accueillir ce prometteur milieu offensif de 22 ans. Formé au Stade Rennais, Yann Gboho a quasiment tout connu du côté de l'Ille-et-Vilaine. Issu de la génération 2001, Yann rejoint le Centre de Formation de Rennes en 2016, après des passages chez les Aiglons du Lamentin (Martinique) et du FC Rouen 1899 (N1) (...) Yann Gboho est désormais un joueur du TéFéCé et vient renforcer le secteur offensif de Carles Martinez Novell. Le Toulouse Football Club est ravi d'accueillir dans ses rangs Yann et lui souhaite la meilleure réussite, pour le Club et lui-même, sous les couleurs violettes ! », écrit le TFC.