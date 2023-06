Vexé par Montanier, Toulouse stoppe tout

Dans : TFC.

Par Eric Bethsy

Malgré le maintien facilement obtenu en Ligue 1 et l'exploit en Coupe de France, Philippe Montanier devrait subir un licenciement. L’entraîneur de Toulouse ne fait plus partie des plans de ses dirigeants apparemment vexés par un refus du technicien.

Le marché des entraîneurs s’annonce particulièrement animé. De Christophe Galtier à Igor Tudor, en passant par Didier Digard ou Philippe Clement, tous vont bientôt laisser un poste libre chez un pensionnaire de Ligue 1. Tout comme Philippe Montanier. Selon les informations de Foot Mercato, le coach de Toulouse pourrait être licencié avant la reprise. Le technicien nommé à l’été 2021, et sous contrat jusqu’en 2024, a pourtant réussi une saison plus que satisfaisante. Le promu vient de décrocher son maintien sans difficulté, en plus de son sacre en Coupe de France.

Le refus de Montanier ne passe pas

Mais d’après nos confrères, son refus de se projeter sur le long terme avec le Téfécé devrait lui coûter cher. « Nous ne proposerons pas de prolongation de contrat à Philippe Montanier, annonçait le président Damien Comolli en début de semaine. Nous lui avons proposé l'année dernière, mais il nous a dit qu'il ne souhaitait pas s'engager sur le long terme. » D’autres sources confirment la probable séparation à venir. Et pour remplacer Philippe Montanier, RMC évoque une piste interne avec l’entraîneur adjoint Carles Martinez Novell.

🔴 Comme annoncé par Foot Mercato, info confirmée par RMC Sport, l’entraineur toulousain Philippe Montanier, à qui il reste un an de contrat, pourrait être licencié cet été. Parmi les pistes pour le remplacer : Carles Martinez Novell, entraineur adjoint. — RMC Sport (@RMCsport) June 9, 2023

L’Espagnol avait succédé en décembre dernier à Mickaël Debève, dont l’éviction avait affecté Philippe Montanier. De son côté, La Dépêche précise que le licenciement de Philippe Montanier a bien été décidé par la direction du club, et non par le propriétaire RedBird. Le récent 13e de Ligue 1 prend donc le risque d’agrandir son chantier estival après les quatre départs annoncés. Rappelons en effet que Branco van den Boomen, Stijn Spierings, Brecht Dejaegere et Maxime Dupé ont officiellement quitté Toulouse en fin de contrat.