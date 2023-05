Homophobie : Le TFC privé de joueurs contre Nantes, ils refusent le maillot

Dans : TFC.

Par Claude Dautel

Pour la réception du FC Nantes, ce dimanche au Stadium, le TFC s'est privé volontairement de cinq joueurs. Ces derniers auraient refusé de porter le maillot spécial réalisé dans le cadre de l'opération mise en place par la LFP contre l'homophobie.

Samedi, on a appris que du côté de Guingamp, Donatien Gomis, défenseur central du club breton, refusait de jouer en raison de l’obligation de porter un maillot avec le numéro floqué aux couleurs de l’arc-en-ciel dans le cadre d’une campagne de lutte contre l’homophobie. Mais ce dimanche, c’est Toulouse qui devrait se priver de cinq joueurs décidés à ne pas être assimilés à cette opération en portant ce maillot spécifique. La Dépêche affirme en effet que Zakaria Aboukhlal, Moussa Diarra, Farès Chaïbi, Logan Costa et Saïd Hamulic auraient prévenu les dirigeants toulousains de cette décision, même si certains pourraient encore changer d’avis. C’est le cas de Logan Costa, qui serait finalement prêt à disputer le match face à Nantes. Une rencontre qui n'a pas réellement d'enjeu sportif pour le TFC, mais qui compte énormément pour une équipe nantaise désormais relégable et qui a limogé Antoine Kombouaré cette semaine.