EL ‍: Toulouse signe un exploit XXL face à Liverpool ‍!

Dans : TFC.

Par Alexis Rose

4e journée de l’Europa League :

Stadium.

Toulouse FC - Liverpool : 3 à 2.

Buts : Donnum (36e), Dallinga (58e) et Magri (76e) pour Toulouse ; Casseres contre son camp (74e) et Jota (89e) pour Liverpool.

Étrillé sur la pelouse d’Anfield il y a deux semaines (1-5), Toulouse s’est plus que racheté devant un public du Stadium en feu (3-2).

Après une ouverture du score de Donnum en première période (36e), Dallinga faisait le break avant l’heure de jeu en renard des surfaces (58e). Liverpool pensait relancer le suspense en revenant au score via un but contre son camp de Casseres (74e). Mais c’était sans compter sur la fougue des Toulousains, qui refaisaient l’écart deux minutes plus tard par l'intermédiaire de Magri (76e).

En fin de match, Jota permettait aux Reds de revenir encore dans la partie (89e). Puis au bout d'un temps additionnel interminable, Quansah pensait même égaliser, mais son but était finalement refusé par la VAR pour une main de Mac Allister au départ de l'action (90e+8). Une décision arbitrale qui faisait le bonheur des Toulousains (3-2) !

ILS L'ONT FAIT !!!



APRÈS NAPLES EN 1986, UNE NOUVELLE LÉGENDE TOMBE AU STADIUM !!! LES REDS DE LIVERPOOL SONT RENVERSÉS PAR NOS PURPLES !! 🔥🔥🔥#DeboutToujours 😈 pic.twitter.com/RSK4BtGczI — Toulouse FC (@ToulouseFC) November 9, 2023

Avec cette victoire contre l’ogre européen qu’est Liverpool, Toulouse réalise l’un des plus grands exploits du football français en Coupes d'Europe. Par la même occasion, le Téfécé remonte à la deuxième place du Groupe E de la C3 et prend trois points d’avance sur la Royale Union Saint-Gilloise, tombée contre LASK (0-3).