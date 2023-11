EL ‍: Toulouse tape Liverpool et choque la France

Dans : TFC.

Par Alexis Rose

En battant Liverpool dans un Stadium en fusion après un match complètement fou, Toulouse a réalisé l’un des plus beaux exploits du football français en Coupes d’Europe.

Avant cette rencontre, qui restera gravée à jamais dans les mémoires des supporters toulousains, les ultras du Téfécé ont affiché une banderole dans un immense tifo : « On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher… ». Une référence à Jean-Claude Dusse, le célèbre personnage des « Bronzés font du ski », qui servait à montrer l’écart de niveau existant entre le dernier vainqueur de la Coupe de France et le troisième de Premier League. Sauf que sur un malentendu ou pas, le TFC a bel et bien dominé l’ogre anglais au terme d’un match complètement fou.

😅 "Sur un malentendu... ça peut marcher !"



🟣👏 Et ça l'a fait pour Toulouse, auteur d'un exploit majuscule contre Liverpool (3-2). Bravo aux supporters toulousains, des génies. pic.twitter.com/5GolvQ71tW — RMC Sport (@RMCsport) November 9, 2023

Devant au score grâce à des buts de Donnum (36e), Dallinga (58e) et Magri (76e), Toulouse s’est pourtant fait une grosse frayeur en toute fin de match. Puisqu’après la réduction de l’écart de Jota (89e), les Reds pensaient avoir égalisé, mais le but de Quansah était finalement refusé par la VAR pour une main de Mac Allister au départ de l'action (90e+8). Un fait de jeu qui a entraîné un énorme soulagement du côté des supporters toulousains, qui ont fêté ce succès historique avec leurs joueurs dans une ambiance folle. Cet exploit de Toulouse contre Liverpool fait en tout cas le bonheur des suiveurs du football français.

Alors là le TFC 😂😂 magnifique ! Vraiment dingue — Daniel Riolo (@DanielRiolo) November 9, 2023

Le @ToulouseFC a conclu et pas sur un malentendu ! Bravo au Téfécé pour cette soirée incroyablement réussi du tifo Jean-Claude Duss au résultat final ! 👏🏻🔥 #TFCLIV — Florian Gazan (@flogazan) November 9, 2023

Ça se classe comment ce qu’est en train de faire Toulouse dans le foot français en Europe ? C’est pas du p’tit exploit ça. — Thomas Bonnavent (@TBonnavent) November 9, 2023

Je pense aux toulousains, la minute qu’ils ont du vivre là est grave à vie dans leur histoire. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) November 9, 2023

« Le but est de se qualifier, c'est l'objectif »

Désormais deuxième du Groupe E d’Europa League, avec trois points d’avance sur la Royale Union Saint-Gilloise, le Téfécé peut se prendre à rêver d’une qualification pour la phase finale de la C3. C’est en tout cas l’objectif affiché par Vincent Sierro après la rencontre. « On avait l'occasion d'écrire l'histoire, pour les supporters, pour le club, pour nous. On l'a fait, on est très fiers. Je pense que ça a démarré au match aller. On a perdu 5-1, mais dans nos têtes, on n'était pas si loin. Aujourd'hui, on savait notre plan de jeu, on a été réalistes, on a réussi à exploiter leurs faiblesses. Le but est de se qualifier, c'est l'objectif. On va tout faire pour obtenir cette qualification. 7 points, c'est très bien, il faut qu'on aille chercher une ou deux victoires pour se qualifier », a lancé, sur RMC Story, le milieu de Toulouse, qui espère que son équipe se servira de ce vrai match référence contre Liverpool pour faire de grandes choses pour la suite de la saison, notamment en L1, où le TFC joue le maintien. Mais ce jeudi soir, tout ça est très loin et toute la ville de Toulouse va bien profiter de cet exploit XXL.