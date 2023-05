La polémique de trop, Toulouse éjecte Zakaria Aboukhlal !

Dans : TFC.

Par Corentin Facy

Zakaria Aboukhlal a sans doute disputé son dernier match sous les couleurs de Toulouse le 7 mai dernier sur la pelouse d’Ajaccio.

L’aventure est sur le point de se terminer entre Toulouse et Zakaria Aboukhlal, auteur d’une saison pleine sur le plan sportif avec 13 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues. Englué dans plusieurs polémiques extra sportives, l’international marocain de 23 ans ne jouera plus cette saison et quittera le TFC cet été selon les informations de Foot Mercato. Le média spécialisé indique que la décision du club toulousain est définitive après les différentes affaires dans lequel est impliqué Zakaria Aboukhlal.

En décembre dernier, le Marocain avait été accusé par un média marocain d’apologie du satanisme et de prosélytisme religieux au sein de la sélection. A cette époque, le TFC avait soutenu son joueur face aux critiques. Mais ce week-end, l’ailier droit des Violets s’est une nouvelle fois fait remarquer en refusant de porter le maillot arc-en-ciel dans le cadre de la journée de lutte contre l’homophobie en Ligue 1. Zakaria Aboukhlal s’est également distingué en marge des célébrations de la Coupe de France au Capitole.

Toulouse ne veut plus entendre parler de Zakaria Aboukhlal

Selon RMC, le joueur du TFC a été repris par l’adjointe au maire chargé des sports, qui demandait aux hommes de Philippe Montanier de se taire pendant un discours, ce à quoi le Marocain aurait répondu « chez moi, les femmes ne parlent pas comme ça aux hommes ». Trois polémiques qui ont fatigué les dirigeants toulousains, lesquels ont pris la décision à contre cœur d’écarter Zakaria Aboukhlal jusqu’à la fin de la saison et de le vendre lors du mercato estival. Il s’agit maintenant de savoir si toutes ces polémiques vont faire baisser la valeur marchande d’un joueur recruté pour seulement 2 millions d’euros il y a un an aux Pays-Bas et qui sort d’une saison plus que réussie en Ligue 1. Sans toutes les polémiques, le natif de Rotterdam aurait sans doute été vendu une dizaine de millions d’euros. Aux dirigeants de toulousains de négocier au mieux en tenant compte des antécédant extra sportifs du joueur de 23 ans.