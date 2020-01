CdF : L'incroyable cauchemar de Toulouse continue !

Dans : TFC.

Dernier de Ligue 1 après 9 défaites consécutives, le TFC s'est fait sortir en Coupe de France par une équipe de N2 à l'ultime seconde et après l'évacuation par les CRS de ses supporters.

A la dérive en L1, le TFC espérait bien débuter son année 2019 dans le cadre de son match de Coupe de France face à St-Pryvé-Saint-Hilaire (N2). Mais cela a encore une fois tourné au cauchemar total pour la formation d’Antoine Kombouaré. En effet, dès le début de la seconde période, alors que le score était toujours de 0 à 0, et suite à différents incidents musclés provoqués par les supporters toulousains, la rencontre était interrompue pendant dix minutes le temps que les CRS évacuent les fans du TFC.

Et comme si cela ne suffisait pas, Toulouse encaissait le but de l’élimination (1-0) à l’ultime seconde du temps additionnel à la plus grande joie des joueurs de St-Pryvé-Saint-Hilaire qui réalisent le premier énorme exploit de ces 32es de finale de la Coupe de France. Pour les Violets, on ne pouvait pas faire pire, et les prochains jours pourraient être terribles du côté de Toulouse où rien ne va plus.